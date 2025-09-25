Usa, il Pentagono ordina una riunione urgente con centinaia di generali e di ammiragli

Ci sono circa 800 generali nelle forze armate americane. Washington Post: "Non è chiara la motivazione"
Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha ordinato una "rara e urgente riunione con centinaia di generali e ammiragli". Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali i generali e i loro staff "non sono a conoscenza della motivazione dell'incontro". L'incontro dovrebbe tenersi agli inizi della prossima settimana. Ci sono circa 800 generali nelle forze armate americane.
Secondo il quotidiano, l'ordine insolito si applica a tutti gli alti comandanti statunitensi, alcuni dei quali sono di stanza in tutto il mondo e anche quelli dispiegati in zone di conflitto. Il Washington Post afferma che l'incontro potrebbe essere collegato ai recenti licenziamenti di alti ufficiali militari. Hegseth vuole ridurre il numero di generali del 20%.
