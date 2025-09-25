Usa, il Pentagono ordina una riunione urgente con centinaia di generali e di ammiragli

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha ordinato una "rara e urgente riunione con centinaia di generali e ammiragli". Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali i generali e i loro staff "non sono a conoscenza della motivazione dell'incontro". L'incontro dovrebbe tenersi agli inizi della prossima settimana. Ci sono circa 800 generali nelle forze armate americane.