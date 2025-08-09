Usa, il capo del Pentagono condivide video su donne che non dovrebbero votare

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha postato un video su una chiesa nazionalista cristiana in cui diversi pastori affermano che alle donne non dovrebbe essere più permesso di votare. Nel post, Hegseth commenta un servizio della Cnn su Doug Wilson, fondatore della Comunione delle Chiese evangeliche riformate. Nel servizio, vengono intervistati alcuni pastori della chiesa, convinti che il diritto di voto delle donne andrebbe abrogato e che in un mondo ideale le persone dovrebbero votare come famiglie. "Tutto Cristo per tutta la vita", ha scritto Hegseth accompagnando il video.