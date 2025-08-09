Confartigianato: "Corre l'export anti dazi delle imprese italiane, +5% in 25 Paesi"

Trump fa pattugliare le strade della Capitale, la Casa Bianca: "Washington più violenta di Baghdad"
© ansa
Mentre i dazi usa sui prodotti di decine di economie mondiali sono entrati in vigore due giorni fa, Confartigianato rileva che "le nostre imprese non rimangono a guardare e si danno da fare per conquistare nuovi mercati". E così "in 25 Paesi 'top market' nei primi 4 mesi del 2025 le nostre vendite sono aumentate del 5,3%". Negli Stati Uniti, intanto, Trump ha disposto il pattugliamento delle strade della Capitale dalle forze dell'ordine federali e la Casa Bianca spiega: Washington è "più violenta di Baghdad".
Con i dazi americani "le nostre imprese non rimangono a guardare e si danno da fare per conquistare nuovi mercati mondiali extra Usa". Lo rileva Confartigianato che calcola: "In 25 Paesi 'top market' nei primi 4 mesi del 2025 le nostre vendite sono aumentate del 5,3% a fronte del -2% registrato nei restanti mercati internazionali". Nella top-five "per aumento dell'export made in Italy "gli Emirati Arabi (+20,9%), seguiti da Brasile (+14%), Svizzera (+13,1%), Spagna (+10,6%), Arabia Saudita (+9,6%)". Su anno, se proseguirà questo trend, "questi 25 mercati potrebbero generare un aumento delle esportazioni pari a 20,4 miliardi".
Commenti (0)