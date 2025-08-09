Confartigianato: "Corre l'export anti dazi delle imprese italiane, +5% in 25 Paesi"

Mentre i dazi usa sui prodotti di decine di economie mondiali sono entrati in vigore due giorni fa, Confartigianato rileva che "le nostre imprese non rimangono a guardare e si danno da fare per conquistare nuovi mercati". E così "in 25 Paesi 'top market' nei primi 4 mesi del 2025 le nostre vendite sono aumentate del 5,3%". Negli Stati Uniti, intanto, Trump ha disposto il pattugliamento delle strade della Capitale dalle forze dell'ordine federali e la Casa Bianca spiega: Washington è "più violenta di Baghdad".