Usa, ministro Giustizia: ho personalmente approvato blitz Fbi in residenza Trump

Lo ha detto il ministro della Giustizia Usa, Merrick Garland , sottolineando come "agenti e funzionari del dipartimento di Giustizia", che hanno ricevuto minacce, siano "stati attaccati ingiustamente. Sono patrioti che si sacrificano per il bene del Paese. Sono onorato di lavorare accanto a loro".

"Faccio presente - ha quindi aggiunto Garlanda - che il dipartimento della Giustizia non prende decisioni simili a cuor leggero: ove possibile, cerchiamo sempre di trovare metodi alternativi e meno intrusivi rispetto alla perquisizione".

"La perquisizione è stata autorizzata da un giudice, il mandato è stato consegnato all'avvocato di Donald Trump che era presente" a Mar-a-Lago, ha poi spiegato il ministro della Giustizia Usa.

I documenti "nascosti" e la perquisizione -

Tre fonti informate hanno riferito al Nyt che Trump aveva ricevuto una convocazione questa primavera per presentare documenti che secondo l'Fbi non aveva consegnato nel momento in cui aveva restituito agli Archivi nazionali i 15 scatoloni di carte portate via dalla Casa Bianca. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, dopo una prima visita "amichevole" degli agenti in Florida due mesi fa - circostanza che era già emersa subito dopo il blitz -, l'Fbi ha ricevuto una soffiata che Trump nascondesse carte ufficiali classificate nella sua residenza. E da qui è partita la macchina che ha portato alla perquisizione di qualche giorno fa.