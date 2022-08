Usa, inchiesta frode fiscale: Trump rifiuta di rispondere al procuratore di New York

Trump ha quindi

invocato il Quinto Emendamento

, che consente di non testimoniare contro se stessi, con il procuratore di New York. "Una volta mi è stato chiesto: 'se si è innocenti perché invocare il Quinto Emendamento?' Ora so la risposta. Quando la tua famiglia, la tua società e tutte le persone nella tua orbita diventano target di una infondata caccia alla streghe motivata politicamente non si ha altra scelta, attacca Trump".

"Se avevo qualche dubbio al riguardo - rincara - questi sono stati spazzati via dal

raid dell'Fbi

due giorni prima della deposizione. Non ho altra scelta perché l'attuale amministrazione e molti procuratori in questo paese hanno perso la decenza morale ed etica".