Usa, perquisizioni dell'Fbi nella residenza di Donald Trump in Florida | L'ex presidente: "Attacco alla mia candidatura"

L'Fbi ha perquisito la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida.

Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti, che al momento del blitz si trovava a New York. "Dopo aver lavorato e collaborato con le agenzie governative competenti, questo raid senza preavviso a casa mia non era necessario né appropriato", ha fatto sapere il tycoon in una nota in cui ha confermato la notizia. Poi ha definito la perquisizione una "strumentalizzazione della giustizia e un attacco dei democratici di sinistra radicali che disperatamente non vogliono che mi candidi alle elezioni del 2024".