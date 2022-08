Blitz Fbi, Trump: "Contro di me attacco coordinato, Biden sapeva tutto"

"Un attacco coordinato della sinistra radicale dei democratici e delle autorità giudiziarie".

Così Donald Trump torna a intervenire sul raid dell'Fbi nella sua abitazione di Mar-a-Lago. "E'accaduta una cosa terribile. Non siamo meglio di un paese del terzo mondo, di una repubblica delle banane. Questo non è altro che il proseguire delle indagini per la Russia, della bufala dell'impeahcment 1 e 2 e del rapporto di Mueller", afferma Trump. Il presidente Joe Biden, sostiene, "sapeva tutto, così come sa tutto degli accordi di Hinter", suo figlio.