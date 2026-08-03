Usa, in cattedra a 18 anni: a Miami il più giovane professore universitario del mondo
Ha superato un record rimasto imbattuto per oltre tre secoli, quando nel 1717 lo scozzese Colin Maclaurin divenne professore di matematica a 19 anni
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Appena maggiorenne ma già professore universitario. Negli Usa, Nathan Thomas a 18 anni e 346 giorni ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Il giovane insegna ingegneria al Miami Dade College, in Florida, e ha superato un record rimasto imbattuto per oltre tre secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin Maclaurin (1698-1746) divenne professore di matematica all'età di 19 anni. Thomas è anche più giovane di 16 giorni rispetto ad Alia Sabur, che nel 2008 divenne la più giovane professoressa al mondo a 18 anni e 362 giorni.
Laurea in matematica a 14 anni
L'enfant prodige si iscrisse al Miami Dade College tramite un programma di doppia iscrizione all'età di 10 anni e ne aveva solo 14 anni quando si è laureato in matematica. Anche da studente ha battuto un record, è stato il più giovane in assoluto a laurearsi al Miami Dade College e ha mantenuto il primato fino allo scorso aprile, quando il fratello Nathan lo ha superato di soli tre mesi.
Poi ingegneria elettronica e adesso giurisprudenza
Poi si è trasferito alla Florida International University e in quattro anni Nathan ha conseguito, entrambi con il massimo dei voti, una laurea e una laurea magistrale in ingegneria elettrica. Come se non bastasse, ora frequenta la University of Miami School of Law, dove conta di laurearsi in giurisprudenza nel 2028, il suo obiettivo è quello di intraprendere anche una carriera nel settore legale. "Ho sempre pensato di ritornare al Miami Dade College per insegnare, ma intendevo da molto, molto più grande" ha detto Nathan. Ha aggiunto che l'età non è un fattore determinante, "mi concentro semplicemente sul fare bene il mio lavoro e sull'aiutare gli studenti in ogni modo possibile".
Una famiglia di ingegneri
Thomas ha detto che il suo interesse per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica si è sviluppato naturalmente perché entrambi i suoi genitori sono ingegneri. Anzi, in particolare è stata sua mamma che lo ha aiutato sin da giovanissimo a comprendere concetti che, per la stragrande maggioranza delle persone, sono complessi in età adolescenziale. "Mia madre aveva un modo di far sembrare tutto semplice anche quando non lo era, e penso che alcune di queste cose mi siano rimaste impresse più di quanto avessi realizzato allora". Al di fuori degli studi, Thomas ama basket, tennis e golf. È anche un fan dei Boston Celtics, squadra di Nba, e dei New England Patriots (squdra di football americano, ndr), suona il pianoforte e ascolta Drake, oltre a Edm e musica house.