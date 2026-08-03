Usa, in cattedra a 18 anni: a Miami il più giovane professore universitario del mondo

Thomas ha detto che il suo interesse per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica si è sviluppato naturalmente perché entrambi i suoi genitori sono ingegneri. Anzi, in particolare è stata sua mamma che lo ha aiutato sin da giovanissimo a comprendere concetti che, per la stragrande maggioranza delle persone, sono complessi in età adolescenziale. "Mia madre aveva un modo di far sembrare tutto semplice anche quando non lo era, e penso che alcune di queste cose mi siano rimaste impresse più di quanto avessi realizzato allora". Al di fuori degli studi, Thomas ama basket, tennis e golf. È anche un fan dei Boston Celtics, squadra di Nba, e dei New England Patriots (squdra di football americano, ndr), suona il pianoforte e ascolta Drake, oltre a Edm e musica house.