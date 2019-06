Usa, mezza vittoria di Trump: giudici bocciano stop a muro Messico

Vittoria di Donald Trump in tribunale sul muro con il Messico. La giustizia americana ha bocciato il tentativo dei democratici di fermare temporaneamente il presidente dall'usare fondi del Dipartimento della Difesa per la costruzione del muro. Il giudice Trevor Mcfadden, nominato dal presidente americano, ha stabilito che i democratici della Camera non possono rivolgersi alla giustizia su questo tema.