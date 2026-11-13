Usa, la Cnn: "Vance valuta di non candidarsi alla presidenza nel 2028"

JD Vance starebbe considerando la possibilità di rinunciare alla corsa per la Casa Bianca nel 2028. Il vicepresidente degli Stati Uniti non avrebbe ancora preso una decisione, ma starebbe rivalutando le proprie ambizioni politiche dopo la pesante sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Lo riferisce la Cnn. Fino a pochi mesi fa considerato il principale candidato alla successione di Donald Trump, il vicepresidente avrebbe manifestato in privato crescenti dubbi sulla possibilità di guidare il movimento Maga. Tra i fattori che pesano sulle sue riflessioni ci sarebbero anche gli impegni familiari e le divisioni interne alla coalizione che sostiene il presidente.