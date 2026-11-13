Usa, la Cnn: "Vance valuta di non candidarsi alla presidenza nel 2028"

JD Vance starebbe considerando la possibilità di rinunciare alla corsa per la Casa Bianca nel 2028. Il vicepresidente degli Stati Uniti non avrebbe ancora preso una decisione, ma starebbe rivalutando le proprie ambizioni politiche dopo la pesante sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Lo riferisce la Cnn. Fino a pochi mesi fa considerato il principale candidato alla successione di Donald Trump, il vicepresidente avrebbe manifestato in privato crescenti dubbi sulla possibilità di guidare il movimento Maga. Tra i fattori che pesano sulle sue riflessioni ci sarebbero anche gli impegni familiari e le divisioni interne alla coalizione che sostiene il presidente.
La guerra in Iran e lo scontro con Trump
Tra gli elementi che potrebbero compromettere le prospettive politiche del numero due della Casa Bianca c'è soprattutto la guerra con l'Iran, diventata sempre più impopolare. Il giorno dopo le elezioni di metà mandato, il vicepresidente aveva attribuito proprio alla guerra una parte significativa delle perdite repubblicane. Le sue parole avrebbero provocato irritazione alla Casa Bianca. Secondo fonti citate dalla Cnn, Trump lo avrebbe criticato in privato per non aver difeso pubblicamente la decisione di avviare la guerra. Il presidente non ha ancora garantito il proprio sostegno a un'eventuale candidatura del vicepresidente che, dal canto suo, ha dichiarato di aspettarsi l'appoggio di Trump nel caso in cui decidesse di correre.