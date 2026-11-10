Hegseth e l'impeachment: "Falliranno di nuovo, come con Trump"
Il capo del Pentagono: "Ho grande rispetto per il vicepresidente e sono d'accordo con Trump quando dice che rifarebbe la guerra in Iran". Il presidente: "Un voto a Pete Hegseth? 10 e lode"
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Il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, ha paragonato la mozione di impeachment contro di lui ai tentativi di rimuovere il presidente Donald Trump durante il suo primo mandato. "Abbiamo già visto questo spettacolo. Hanno messo sotto accusa il presidente Trump per una telefonata perfetta. Lo hanno messo sotto accusa di nuovo nella sua ultima settimana di mandato", ha detto Hegseth durante una delle rare conferenze stampa al Pentagono. "Entrambe le volte hanno fallito. Entrambe le volte è tornato più forte di prima e il popolo americano lo ha rimandato alla Casa Bianca", ha aggiunto.
Hegseth ha poi sostenuto di essere minacciato di impeachment per aver appoggiato il presidente, affermando che "ora ci provano per la terza volta, questa volta contro un membro del suo gabinetto. Falliranno di nuovo e se schierarmi con il presidente Trump mi mette in quella compagnia, accetterò quella compagnia ogni giorno della settimana". E poi, l'endorsement a J.D. Vance: "Ho grande rispetto per il vicepresidente e", ha ribadito, "sono d'accordo con Trump quando dice che rifarebbe la guerra in Iran".
Donald Trump stesso ha quindi elogiato il capo del Pentagono: "Pete Hegseth merita un bel 10 e lode - anzi, un 10 e lode, lode, lode! - per come si è difeso dall'attacco di un ex deputato scontento, arrabbiato e sconfitto: un vero perdente!", ha scritto su Truth. Il riferimento è al deputato repubblicano Thomas Massie, che il giorno prima - 9 novembre - ha presentato una mozione di impeachment nei confronti di Hegseth. "Questo non è patriottismo, è sabotaggio", ha aggiunto Hegseth, secondo cui "la storia giudicherà diversamente la guerra in Iran", che "noi non abbiamo cominciato. L'ha cominciata l'Iran 47 anni fa". Stando al segretario alla Guerra, Trump è stato "disposto a fare ciò che nessun altro presidente avrebbe fatto" colpendo l'Iran. "Ha fatto la cosa difficile e giusta non per la politica, ma per la sicurezza e l'incolumità del popolo americano. Questa è leadership".