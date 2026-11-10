Hegseth e l'impeachment: "Falliranno di nuovo, come con Trump"

Donald Trump stesso ha quindi elogiato il capo del Pentagono: "Pete Hegseth merita un bel 10 e lode - anzi, un 10 e lode, lode, lode! - per come si è difeso dall'attacco di un ex deputato scontento, arrabbiato e sconfitto: un vero perdente!", ha scritto su Truth. Il riferimento è al deputato repubblicano Thomas Massie, che il giorno prima - 9 novembre - ha presentato una mozione di impeachment nei confronti di Hegseth. "Questo non è patriottismo, è sabotaggio", ha aggiunto Hegseth, secondo cui "la storia giudicherà diversamente la guerra in Iran", che "noi non abbiamo cominciato. L'ha cominciata l'Iran 47 anni fa". Stando al segretario alla Guerra, Trump è stato "disposto a fare ciò che nessun altro presidente avrebbe fatto" colpendo l'Iran. "Ha fatto la cosa difficile e giusta non per la politica, ma per la sicurezza e l'incolumità del popolo americano. Questa è leadership".