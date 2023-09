Usa, influencer arrestata: dava consigli su come punire i figli

Il bambino è riuscito a strisciare fuori da una finestra per poi dirigersi a casa dei suoi vicini che hanno lanciato l' allarme chiamando il 911. Aveva ferite aperte e segni di nastro adesivo sulle caviglie e sui polsi, chiedeva disperatamente acqua e cibo. Dopo aver perquisito l'abitazione dell'influencer, la polizia ha scoperto che anche un altro dei piccoli aveva bisogno di soccorso. Ruby Franke non agiva da sola: anche la sua collega Jodi Hildebrandt è stata accusata di sei capi d'imputazione per abusi aggravati sui minori. Le due sono ora in custodia presso il dipartimento dello sceriffo della contea di Washington. A gioire della notizia anche le sorelle e la figlia ventenne della donna, che da anni "attendevano che fosse fatta giustizia".

Le pratiche della mamma influencer

Una famiglia perfetta, dei bambini sorridenti, ma i video pubblicati dalla donna raccontano una realtà molto diversa. Nel suo canale YouTube chiamato 8 Passengers, 8 passeggeri, documentava la vita quotidiana con il marito e i sei figli. Oltre a questo insegnava come punire severamente i propri piccoli. Le "pene" erano le più disparate: lasciava sua figlia di sei anni a digiuno per aver dimenticato il pranzo, lasciava dormire uno dei suoi fratellini su un pouf per sette mesi privandolo della sua camera da letto, oppure li costringeva a pulire le assi del pavimento. Gli oltre 2 milioni di abbonati, sconvolti dalla severità delle punizioni che proponeva, hanno fatto diverse segnalazioni ai servizi locali a tutela dei minori. Nonostante le numerose accuse degli spettatori, Ruby Franke si giustificava dicendo che "il suo stile genitoriale non era abuso, bensì un modo per insegnare ai suoi figli le conseguenze delle loro azioni".