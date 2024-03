Usa, incontro Biden-Meloni alla Casa Bianca | Il presidente al premier: "Ci hai sostenuto dal tuo primo giorno"

Oltre all'annuncio del trasferimento in Italia del detenuto Chico Forti , nel colloquio sono stati trattati anche altri temi, a partire dall'immigrazione e dallo stato delle relazioni tra Usa e Italia. " Giorgia e io siamo grandi amici , lei ha sostenuto gli Stati Uniti dal primo giorno che è entrata in carica", ha affermato il presidente americano. Nel concordare con Biden, il presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità un' alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani . L'incontro è durato circa un'ora.

Tgcom24

"Sono contento che Giorgia sia tornata qui da noi, abbiamo molto di cui discutere", aveva esordito Biden all'inizio dell'incontro nello Studio Ovale con il premier italiano. "Stati Uniti e Italia si sono guardati le spalle a vicenda. Tu lo hai fatto dal tuo primo giorno".

Il colloquio con il presidente degli Stati Uniti apre la missione organizzata dal governo in Nord America per presentare le priorità della presidenza di turno italiana del G7. Giorgia Meloni si è recata in Canada subito dopo il colloquio alla Casa Bianca. Sabato è in programma un incontro a Toronto con il capo del governo Justin Trudeau. In agenda anche un evento con la comunità italiana in Canada.

Meloni e l'impegno con gli Usa sull'immigrazione "Arrivo qui oggi con una proposta di un'alleanza globale contro il traffico di esseri umani", ha affermato Giorgia Meloni durante il bilaterale. "Il G7 porrà particolare attenzione anche sul continente africano. L'Africa non è un continente povero, al contrario ha importanti risorse umane e naturali ma è stata sfruttata con un approccio predatorio. Voglio invertire questo approccio insieme a voi, ed è anche una risposta alla crisi migratoria. Dobbiamo sostenere lo sviluppo dell'Africa e mettere fine alle migrazioni illegali e al traffico di esseri umani. Il traffico di esseri umani è diventata l'attività finanziaria criminale più redditizia a livello globale e non possiamo accettarlo".

Medioriente, Meloni: "Garantiamo la prospettiva due popoli-due Stati" Il discorso è virato anche sul conflitto in Medioriente. "La crisi umanitaria è la priorità numero uno, mentre cooperiamo con tutti gli attori della regione dobbiamo lavorare insieme per garantire passi concreti per garantire la prospettiva di due popoli e due Stati, che è l'unica soluzione di lungo termine sostenibile", ha dichiarato Giorgia Meloni.

"Meloni grande partner nel sostegno all'Ucraina" "Giorgia Meloni è stata una grande partner degli Stati Uniti nel sostegno all'Ucraina contro la guerra lanciata da Vladimir Putin", ha poi evidenziato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa dopo il bilaterale.