Meloni annuncia: "Chico Forti dopo 24 anni di detenzione sarà trasferito in Italia"

Una vita da film: forse è questo il modo più immediato per descrivere la biografia di Chico Forti. Ex imprenditore e pluricampione di vela, il 62enne trentino è stato fra i primi al mondo a eseguire il salto mortale all'indietro con il windsurf. Non solo: è stato anche uno sciatore estremo e uno jumper, prima che un incidente automobilistico ponesse fine alla sua carriera sportiva nel 1987. Lo sport però non lo abbandonò e passò a raccontarlo da giornalista, per poi intraprendere anche la carriera del produttore tv e dell'organizzatore di eventi. Nel 1990 arriva la fama televisiva, con la sua partecipazione a Telemike in qualità di esperto di storia del windsurf e la notevole vincita in denaro grazie alla quale si è trasferito negli Stati Uniti un paio di anni dopo. Qui conobbe e sposò Heather Crane, madre dei suoi tre figli. La capacità di Chico Forti di muoversi nel mondo degli affari gli consentì di accumulare una piccola fortuna grazie a ben oculati investimenti immobiliari, accumulò una piccola fortuna.

Da quanto tempo Chico Forti è in carcere e dove

Da allora sono quasi 9mila (8.800) i giorni trascorsi da Chico Forti in carcere. Un quarto di secolo dietro le sbarre. L'ex imprenditore e campione di vela è infatti detenuto dall'11 ottobre 1999 nel penitenziario di Florida City, senza che governi o ambasciatori siano riusciti a ottenerne il rientro in patria. La svolta sembrava essere arrivata nel 2020, quando l'allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio annunciò il trasferimento in Italia di Chico Forti per scontare il resto della pena, come accordato dalla Convenzione di Strasburgo. Alla fine, però, non se ne fece nulla. Intanto l'ex velista italiano ha continuato a proclamare la sua innocenza, facendo avvicinare migliaia di persone al suo caso con annesse campagne di sensibilizzazione e appelli per la sua liberazione. Anche da parte di celebrità italiane come Fiorello, Jovanotti, Rocco Siffredi, Joe Squillo e Andrea Boccelli.