Chico Forti, lo zio: con caduta governo estradizione da Usa è bloccata

"Sembrava tutto risolto due anni fa a Natale, invece è ancora tutto bloccato".

Così Gianni Forti, zio di Chico, l'imprenditore trentino in carcere da 22 anni negli Stati Uniti con l'accusa di omicidio, in attesa di essere estradato. "La situazione purtroppo, come sta accadendo ormai da un quarto di secolo, si è bloccata con la caduta del governo e come minimo bisognerà aspettare il prossimo a meno che non accada qualcosa di inaspettato ma la vedo molto dura", ha quindi aggiunto.