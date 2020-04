Usa, il meteorologo fa le previsioni da casa: durante la diretta tv il suo gatto gli salta in braccio

Dopo la prima incursione in diretta Tv, alla fine ha ricevuto anche il suo battesimo ufficiale in onda. Si chiama Betty The WeatherCat Tracker, ossia Betty, il localizzatore meteo felino, l'ultima star del Web a quattrozampe. E' il gatto di razza Maine Coon del presentatore meteo americano Jeff Lyons, di Evansville, in Indiana. Lyons per il meteo del canale 14 News durante la pandemia di coronavirus che ha colpito gli Usa lavora in smartworking, con un'assistente speciale: Betty, appunto. Mai previsioni meteo da casa furono così divertenti.