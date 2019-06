Usa, hacker violano la Nasa con un minicomputer da 35 dollari

Un computer progettato per bambini - Il Raspberry Pi con cui è stato compiuto il cyberattacco è grande quanto una carta di credito ed è stato progettato nel 2012 per i bambini. L'attacco, su cui è in corso un'indagin eper scoprirne l'autore, è avvenuto a seguito del mancato aggiornamento al sistema che controlla quali dispositivi hanno accesso alla rete.



Come è avvenuto l'attacco - A spiegare il modo in cui è stato attaccato un sistema apparentemnte tra i più sicuri e sorveglaiti al mondo, ci ha pensato il sito Techxplore, secondo cui l'hacker "ha usato il piccolo dispositivo che si collega a televisori domestici e viene utilizzato principalmente per insegnare la codifica ai bambini e promuovere l'informatica nei paesi in via di sviluppo".



Violati anche dati sul traffico di armi - Fra i dati violati, oltre ai file della missione su Marte, vi sono anche informazioni relative al regolamento internazionale sul traffico di armi che limitano l'esportazione delle tecnologie militari e di difesa statunitensi. La cosa è seria tanto che, secondo il rapporto dell'ufficio dell'Ispettore generale della Nasa, i funzionari sono preoccupati che i pirati informatici possano "accedere ai sistemi delle missioni, con il rischio di inviare segnali negativi alle missioni di volo spaziali umane che utilizzano tali sistemi".



La reazione della Nasa - Per questo la Nasa sta controllando l'integrità dei dati relativi alla Deep Space Network, ossia la rete internazionale di radiotelescopi, che svolge attività di supporto alle missioni interplanetarie "e - sottolinea ancora il rapporto - per precauzione ha temporaneamente disconnesso diversi sistemi relativi al volo spaziale dalla rete Jpl". La rete del Jet Propulsion Laboratory, in risposta all'attacco, "ha installato sistemi di monitoraggio aggiuntivi e sta riesaminando gli accordi di accesso alla rete con i suoi partner esterni".