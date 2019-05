Norvegia, una banca assume un hacker 13enne: "E' un genio"

Tutto è cominciato per gioco. Un ragazzo di appena 13 anni è entrato illegalmente nella banca dati del comune di Bergen, città norvegese famosa per i fiordi, rubando e pubblicando tutti i dati personali dei suoi 35.000 cittadini . Dalle password alle pagelle scolastiche. Un risultato talmente impressionante che Sbanken , un istituto bancario locale, gli ha offerto un lavoro estivo e un corso di informatica.

Christoffer Hernæs, direttore informatico della banca, ha accolto il giovane hacker con grande entusiasmo: "Abbiamo una grande necessità di abbracciare e coltivare talenti. Le aziende dovrebbero essere profondamente grate nei confronti di chi testa i sistemi informatici". Dichiarazioni di stima che sono arrivate subito dopo la proposta di un lavoro estivo "che il ragazzo ha già accettato", afferma il padre: sarà consulente informatico dell'azienda durante le vacanze. Poi seguirà dei corsi di potenziamento per programmazione e sicurezza informatica.



La storia, in realtà, non era cominciata benissimo - Dopo l'ingresso nei sistemi informatici del comune di Bergen, la polizia decise di sequestrare il computer del tredicenne e di aprire un'inchiesta sulle motivazioni del gesto, per capire se avesse agito per conto di qualcuno, magari dietro compenso. Anche il municipio norvegese fu punito: oltre al danno causato dall'intrusione nei sistemi informatici, arrivò una multa salata da parte del governo. La motivazione? Scarsa protezione dei dati sensibili dei cittadini.