Usa, guida ubriaco e davanti alla polizia cerca di dare la colpa al cane

E' accaduto il 13 maggio intorno alle 23.30 come riporta il Dipartimento di polizia di Springfiend. L'auto, con a bordo l'uomo e il cane, è stata fermata a un posto di blocco, perché superava il limite di velocità consentito in quel tratto di strada ("52 miglia all'ora in una zona di 30"). Dopo essere stato portato in ospedale per accertamenti, l'uomo, che aveva dei precedenti, è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, sotto stupefacenti e per ridotta capacità motoria.

La notizia è stata diffusa sulle pagine social della polizia e gli utenti non hanno risparmiato commenti ironici sull'"arresto" del cane, ma anche preoccupati per la sua sorte. A tal punto che gli agenti sono stati costretti a fare una precisazione. "Il cane è stato affidato a un conoscente dell'automobilista perché si prendesse cura di lui mentre il padrone era in prigione. Il cane non deve affrontare alcuna accusa ed è stato lasciato andare solo con un avvertimento", si legge sul post su Facebook.