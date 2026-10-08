Usa, si spaccia per supplente e insulta gli studenti: "L'ho fatto per noia, odio i bambini"

La storia arriva direttamente da Milwaukee, nel Wisconsin. In particolare dalla Rufus King International High School, dove la stessa Amy Jones aveva studiato. La 23enne per una settimana ha compiuto sopralluoghi su sopralluoghi poi è riuscita a entrare eludendo la sicurezza e si è mischiata agli studenti adolescenti. La sua "fortuna" è arrivata dal registro scolastico, dato che otto insegnanti erano assenti e solo sette supplenti su otto si erano registrati. La giovane donna si è dunque facilmente potuta fingere l'ottava e si è diretta verso un'aula, all'interno di cui si trovava già un altro insegnante.