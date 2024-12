Usa, l'ex presidente Bill Clinton dimesso dopo il ricovero in ospedale

L'ex presidente americano Bill Clinton è stato dimesso dopo il ricovero in ospedale. Il 78enne ha avuto la febbre ed è stato ricoverato al Georgetown University Medical Center di Washington DC. "È stato dimesso dopo essere stato curato per un'influenza. Lui e la sua famiglia sono profondamente grati per le cure eccezionali fornite dal team del MedStar Georgetown University Hospital e sono commossi dai messaggi gentili e dagli auguri ricevuti", ha fatto sapere il suo ufficio.