Usa 2024, Bill Clinton: "Kamala Harris ha visione ed esperienza per guidare il Paese"

"Kamala Harris ha l'esperienza, la visione, il temperamento e la gioia" per guidare il Paese. Lo ha detto l'ex presidente americano Bill Clinton, arrivando alla terza serata della convention democratica di Chicago, in Illinois. Bill Clinton ha quindi sottolineato che alle elezioni di novembre "abbiamo una scelta chiara: 'We the people' da un lato e 'Io e me stesso dall'altro'".