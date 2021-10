Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva, "è in via di guarigione"

-afp

Bill Clinton martedì sera è stato ricoverato all'Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione al sangue. L'ex presidente americano, che ha 75 anni, è nel reparto di terapia intensiva, ma non è attaccato al respiratore. Ora, riferisce il suo portavoce, "è in via di guarigione, di buon umore ed è incredibilmente grato ai medici, alle infermiere e allo staff che gli prestano una cura eccellente".