Fmi: "L'escalation tra Usa e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale"

Nell'ultimo World economic Outlook si sottolinea che il contesto globale resta volatile in particolare per la questione dazi
Sulla tensione commerciale tra Usa e Cina, legata ai forti dazi annunciati da Donald Trump, il Fondo monetario internazionale avverte: ci sono forti rischi. E il capo economista Pierre-Olivier Gourinchas ha spiegato che un'escalation tra i due Paesi può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale.
