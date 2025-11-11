Bufera sul documentario "modificato" di Trump, il direttore generale uscente della Bbc si congeda: "Dobbiamo lottare per difendere il nostro giornalismo"

Il presidente Usa ha scritto una lettera al network minacciando una causa per danni da un miliardo di dollari
© Afp
"Dobbiamo lottare per difendere il nostro giornalismo". Così il direttore generale uscente della Bbc, Tim Davie, ha salutato lo staff dell'emittente pubblica britannica, lasciando l'incarico dopo la bufera sul documentario "modificato" del discorso tenuto nel 2021 da Donald Trump, poco prima dell'assalto a Capitol Hill. Nel suo intervento, Davie ha ammesso che l'emittente "ha commesso alcuni errori, che ci sono costati cari". Le parole arrivano al termine di settimane di forti critiche interne e pubbliche, dopo la diffusione del video alterato che aveva messo in discussione la credibilità editoriale della rete. Intanto, Il presidente Usa ha scritto una lettera al network minacciando una causa per danni da un miliardo di dollari.
