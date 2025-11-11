Bufera sul documentario "modificato" di Trump, il direttore generale uscente della Bbc si congeda: "Dobbiamo lottare per difendere il nostro giornalismo"

"Sono tempi difficili per la Bbc, ma ce la faremo. Questa narrazione non sarà solo quella dei nostri nemici. È la nostra narrazione. Noi riconosciamo le cose", ha dichiarato il direttore generale della Bbc dimissionario Tim Davie, rivolgendosi ai dipendenti dell'emittente britannica dopo le minacce di una causa miliardaria da parte del presidente americano Donald Trump per un montaggio ritenuto fazioso. E' quanto scrive The Guardian. Davie ha denunciato che "la stampa libera è sotto pressione", che è in corso un suo "uso come arma" e che "dobbiamo lottare per il nostro giornalismo".