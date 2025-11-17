Usa, Cnn: "Trump non ha ancora deciso sull'azione militare in Venezuela"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sulla possibile "azione militare diretta" contro il Venezuela. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. Secondo la fonte, Trump crede che la crescente pressione su Caracas potrebbe costringere Nicolas Maduro a "farsi da parte" senza il bisogno di un attacco militare. Nel frattempo il Comando sud degli Stati Uniti (Southcom) aveva annunciato l'ingresso, nel Mar dei Caraibi, della portaerei Gerald R. Ford, accompagnata dai mezzi aeronavali di scorta, per eseguire operazioni di contrasto "alla criminalità transnazionale organizzata" e al "narcoterrorismo".