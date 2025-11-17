Usa, Cnn: "Trump non ha ancora deciso sull'azione militare in Venezuela"

Secondo l'emittente americana, il presidente Usa riterrebbe che la semplice pressione su Caracas potrebbe spingere Maduro a farsi da parte
© Ministero Difesa Usa
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sulla possibile "azione militare diretta" contro il Venezuela. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. Secondo la fonte, Trump crede che la crescente pressione su Caracas potrebbe costringere Nicolas Maduro a "farsi da parte" senza il bisogno di un attacco militare. Nel frattempo il Comando sud degli Stati Uniti (Southcom) aveva annunciato l'ingresso, nel Mar dei Caraibi, della portaerei Gerald R. Ford, accompagnata dai mezzi aeronavali di scorta, per eseguire operazioni di contrasto "alla criminalità transnazionale organizzata" e al "narcoterrorismo".
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva in merito a una possibile "azione militare diretta" nel territorio del Venezuela. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca all'emittente "Cnn". Secondo la fonte, Trump crederebbe che la crescente pressione militare sul Venezuela potrebbe costringere il suo omologo Nicolas Maduro a "farsi da parte" senza che ci sia bisogno di un attacco militare. La scorsa settimana, il presidente Usa è stato aggiornato per tre giorni consecutivi dalla leadership militare sulle opzioni disponibili per quanto riguarda il Venezuela.