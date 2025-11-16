Usa: i dazi Ue sul nostro export sono ancora troppo elevati

L’amministrazione statunitense considera ancora troppo alti i dazi che l’Unione europea applica alle esportazioni americane, nonostante l’intesa già raggiunta tra le due parti. A evidenziarlo è Jamieson Greer, rappresentante al commercio e negoziatore di Washington, che in un’intervista al Financial Times ha anticipato una nuova missione in Europa prevista dal 19 al 22 novembre, con l’obiettivo di proseguire il confronto sui dossier aperti. Intanto Donald Trump continua a essere nell'occhio del ciclone per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Il presidente Usa ha affermato di non sapere nulle delle mail in cui il finanziere sosteneva che il tycoon fosse a conoscenza delle "ragazze". Se fosse stato vero, ha detto Trump, "l'avrebbero reso pubblico molto tempo fa".