Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 19 minuti fa

LA DIRETTA

Usa: i dazi Ue sul nostro export sono ancora troppo elevati

Trump ancora nell'occhio del ciclone per i rapporti con Epstein: "Non so nulla delle sue mail, con lui ho avuto pessimi rapporti per anni"

16 Nov 2025 - 16:00

L’amministrazione statunitense considera ancora troppo alti i dazi che l’Unione europea applica alle esportazioni americane, nonostante l’intesa già raggiunta tra le due parti. A evidenziarlo è Jamieson Greer, rappresentante al commercio e negoziatore di Washington, che in un’intervista al Financial Times ha anticipato una nuova missione in Europa prevista dal 19 al 22 novembre, con l’obiettivo di proseguire il confronto sui dossier aperti. Intanto Donald Trump continua a essere nell'occhio del ciclone per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Il presidente Usa ha affermato di non sapere nulle delle mail in cui il finanziere sosteneva che il tycoon fosse a conoscenza delle "ragazze". Se fosse stato vero, ha detto Trump, "l'avrebbero reso pubblico molto tempo fa".

Leggi anche

Usa contro Venezuela, i perché della "quasi guerra": Trump attaccherà davvero il regime di Maduro?

donald trump
usa

Sullo stesso tema