Usa, dipendente transgender della Nsa denuncia l'amministrazione Trump

Un dipendente transgender dell'Agenzia d'intelligence nazionale (Nsa), l'agenzia di spionaggio elettronico del governo statunitense, ha fatto causa all'amministrazione Trump con l'obiettivo di bloccare un ordine esecutivo presidenziale e altre politiche che "violano la legge federale sui diritti civili". Lo riferisce il "Washington Post". La denuncia è legata all'ordine esecutivo che richiede al governo federale, in tutte le operazioni e nei materiali stampati, di riconoscere solo due sessi "immutabili": maschile e femminile.