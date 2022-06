Usa, deputato filo-Trump mostra armi durante audizione Congresso

Papa Francesco fa coniare una medaglia per la pace in Ucraina: il ricavato aiuterà i profughi

Ha mostrato il caricamento di quattro pistole -

"Non fatevi ingannare quando dicono che non stanno tentando di portarvi via la possibilità di acquistare armi, stanno usando il bando sui caricatori ad alta capacità per farlo", ha accusato prima di esibire le pistole e dimostrare che non funzionerebbero con caricatori a bassa capacità: "Ecco, questa è una Glock 19, la più venduta negli Stati Uniti. Ha un caricatore con 15 proiettili. Stando alla legge proposta dai democratici, questa arma verrebbe messa al bando", ha denunciato.

"Adesso - ha incalzato - state vedendo una Sig Sauer P226. Si usa con un caricatore da 21 proiettili, che, stando alla legge, diventerebbe illegale. Potrei usare un caricatore da 12 colpi, ma come potete vedere non ci entra". Poi è toccato alla Sig Sauer 320. Infine alla sua preferita: "Questa la porto con me ogni giorno per proteggere me stesso, mia moglie e la mia famiglia. È una Xl Sig Sauer P365. Richiede un caricatore da 15 proiettili. Con la vostra legge, anche questa fuorilegge".

"Spero che non siano cariche", è intervenuta la deputata democratica del Texas Sheila Jackson Lee. "Sono a casa mia e posso fare quello che voglio con le mie armi", la replica del deputato Gop. "Questo è quello che sono i repubblicani. I bambini sono sepolti e loro si vantano di quante armi hanno durante un'audizione sulla sicurezza delle armi", ha polemizzato il deputato democratico californiano Eric Swalwell. "Non sono seri, sono un pericolo per i nostri bambini", ha aggiunto.

Casa Bianca scettica su possibilità accordo bipartisan su armi -

Stando ai media americani alla Casa Bianca non ci si fanno illusioni dopo il discorso del presidente Joe Biden, che ha invitato il Congresso ad un accordo bipartisan per porre un fremo alla diffusione delle armi in America. Un retroscena di Axios riferisce dello scetticismo da parte dello staff presidenziale sulla possibilità di un compromesso con il Partito repubblicano, che si oppone a qualsiasi riforma sostanziale. Biden ha ripetuto "basta" per ben 17 volte nel suo discorso alla nazione, chiedendo di porre fine alla "carneficina" di "giovani vite" che periodicamente affligge gli Stati Uniti.

Casa Bianca illuminata di arancione -

E in onore della Giornata nazionale di consapevolezza della violenza da armi, la facciata nord della Casa Bianca è stata illuminata di arancione. L'illuminazione è partita venerdì sera al tramonto, fino alle prime ore di sabato.