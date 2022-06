Strage Uvalde, Nyt: "Il capo della polizia arrivò senza radio e causò ritardi"

Nuove accuse contro Pete Arredondo, il capo della polizia del distretto scolastico di Uvalde, che con i suoi errori avrebbe causato fatali ritardi nei soccorsi.

Secondo quanto scrive il New York Times, Pete Arredondo non aveva con sè la radio quando, tra i primi, arrivò alla scuola elementare, due minuti dopo l'inizio della sparatoria. Mentre due supervisori del dipartimento locale di polizia venivano feriti di striscio dai proiettili esplosi dallo studente-killer, Arredondo decise di non affrontare l'assalitore, come prevede il protocollo varato dopo la strage di Columbine.