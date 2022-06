Sparatoria a Tulsa, entra in ospedale e uccide il medico che lo ha operato | Altre tre vittime e 10 feriti

Ucraina, a 9 anni taglia i capelli per la prima volta: "I soldi raccolti vanno ai soldati di Lugansk"

Giubileo della Regina, al via i festeggiamenti: per l'occasione diffuso un nuovo ritratto di Elisabetta

Giubileo della Regina, celebrazioni iniziate con la parata di Trooping the Colour

Usa, sparatoria in ospedale a Tulsa

Per la sparatoria l'assalitore ha usato un

fucile semiautomatico Ar-15

acquistato il giorno stesso. L'uomo più volte aveva chiamato la clinica per lamentarsi del dolore dopo l'intervento e accusando il suo medico, Preston Phillips.

La polizia ha detto di aver trovato anche una lettera del killer, che chiarisce come sia tornato nella clinica proprio con "l'intento di uccidere il dottor Phillips e

chiunque fosse sulla sua strada

". Tra le vittime, ci sono anche un receptionist e un paziente.

La sparatoria di Tulsa è avvenuta mentre è in corso un acceso dibattito sulle armi dopo

le stragi di Uvalde e di Buffalo

. La speaker della Camera Nancy Pelosi ha assicurato che ci sarà un'azione forte. I democratici stanno valutando il divieto per le armi d'assalto. New York vuole dichiarare lo stato di emergenza e nominare uno zar per la prevenzione.