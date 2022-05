Strage in scuola Texas, le vittime tutte nella stessa classe | L'agghiacciante frase del killer ai bambini: "State per morire tutti"

Usa, sparatoria in una scuola elementare in Texas: strage di bambini

Strage in una scuola elementare in Texas, le vittime

Ad aprire il fuoco e uccidere 19 bambini e due adulti alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, è stato il 18enne Salvador Ramos. Il giovane è poi stato a sua volta ucciso dalla polizia. Stando a quanto emerso, il killer ha sparato prima alla nonna e poi ha avuto un incidente di auto vicino alla scuola elementare. Sceso dall'auto con fucile e giubbotto antiproiettile è entrato nell'edificio scolastico e ha aperto il fuoco in alcune classi. Di Ramos si sa ancora poco: era uno studente di un liceo dell'area e poco prima della strage ha contattato una sconosciuta su Instagram dicendole che aveva un segreto che voleva condividere: "sto per...". Alla ragazza comunque non ha confessato quale era il gesto folle che aveva in mente e che ha portato a termine qualche ora dopo. Sul suo account Instagram il killer aveva postato un selfie e foto di armi, inclusa una con due fucili. Non è chiaro se si tratti delle armi usate per la strage. Quello che si sa è che il ragazzo per il suo 18mo compleanno ha acquistato due fucili.

Il procuratore del Texas: "Dobbiamo armare gli insegnanti" -

Intanto negli Stati Uniti prosegue il dibattito sul libero accesso alle armi. E mentre il presidente Biden sostiene che sia "il momento di trasformare il dolore in azione e agire sulle armi", il procuratore generale del Texas, il repubblicano Ken Paxton (alleato di Trump), rilancia l'idea di armare gli insegnanti. "Non possiamo fermare i cattivi dal fare cose brutte. Ma possiamo armare e preparare gli insegnanti a rispondere rapidamente. Secondo me questa è la risposta migliore", ha detto Paxton.

La bimba uccisa mentre dava l'allarme -

E da fonti investigative inizia a trapelare la dinamica agghiacciante della strage di Uvalde. La piccola Amerie Jo Garza, una delle vittime della sparatoria in Texas, ha provato a chiamare il 911 (il numero di emergenza) quando ha visto il killer. La bimba di soli 10 anni è probabilmente la prima ad essere stata uccisa con un colpo di pistola proprio perché l'ha vista con il telefono in mano.

Il killer ai bambini: "State per morire tutti" -

"L'uomo armato è entrato e ha detto ai bambini 'state per morire'", ha raccontato la nonna della piccola eroina. "Amerie ha preso il suo telefono e ha chiamato i servizi di emergenza. Lui le ha sparato", ha riferito. Angel Garza, suo padre, ha scritto su Facebook: «Grazie a tutti per le preghiere e per l'aiuto che mi avete dato nella ricerca di mia figlia. È stata trovata. Il mio piccolo amore ora sta volando con gli angeli in alto. Per favore, non date un secondo della vita per scontato. Abbracciate la vostra famiglia. Dite loro che li amate. Ti amo Amerie Jo. Proteggi il tuo fratellino per me».

Nello Stato un milione di armi registrate, top Usa -

Il Texas nel 2021 contava su un milione di armi registrate, il numero maggiore negli Stati Uniti e più di quelle della Florida e della Virginia, che sono rispettivamente al secondo e terzo posto nella classifica statunitense. Lo riporta Houston Chronicle, sottolineando che dal 2018 il Texas ha anche il primato per il maggior numero di morti in sparatorie di massa.