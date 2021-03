Usa, debutta il sito di Trump sulla sua presidenza

Dal Web

L'ex presidente americano Donald Trump ha lanciato un sito web, 45office.com, in cui riassume il suo contributo al Paese quando era alla Casa Bianca. Una sorta di vetrina, che, però, non fa alcun cenno - come sottolinea oggi l'Independent - agli scandali, alle indagini per corruzione, ai due impeachment e agli attacchi alle istituzioni democratiche che hanno caratterizzato il suo mandato.