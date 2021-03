Donald Trump pronto a tornare sui social con una piattaforma tutta sua

Donald Trump non si arrende mai. Dopo la cacciata da Twitter e Facebook, è pronto a tornare a far sentire la sua voce, anzi a farla leggere. Lo ha annunciato il suo portavoce, Jason Miller. Entro due o tre mesi, attraverso una piattaforma web realizzata ad hoc, l'ex presidente degli Stati Uniti sarà di nuovo sui social media.

Jason Miller è sicuro che l'ex inquilino della Casa Bianca che attirerà "decine di milioni" di nuovi utenti. "Sarà la proposta più interessante dei social media", ha detto. "Ridefinirà completamente il gioco e tutti aspetteranno e guarderanno per vedere cosa sta facendo il presidente Trump, ma sarà la sua piattaforma", ha aggiunto.

Miller ha detto che l'ex presidente è stato contattato da numerose aziende ed è in trattative con gruppi di lavoro per la nuova piattaforma. "Questa nuova piattaforma sarà grande", ha precisato ancora il portavoce. "Tutti lo vogliono e lui porterà milioni e milioni - decine di milioni - di persone su questa piattaforma". L'annuncio arriva dopo che Trump è stato permanentemente sospeso da Twitter e da altre piattaforme social, come Facebook, a seguito della sua presunta istigazione all'assalto del Campidoglio il 6 gennaio scorso.