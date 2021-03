Migranti, Trump critica Biden: "Andrò al confine Usa-Messico"

Afp

Donald Trump andrà al confine fra Stati Uniti e Messico nelle prossime settimane. "Molti vogliono che lo visiti", ha detto l'ex presidente americano in un'intervista televisiva, criticando Joe Biden per la gestione dell'emergenza migranti e per aver smantellato la politica "Remain in Mexico": "E' stata una decisione molto negativa".