Usa, il cugino del fondatore di Black Lives Matter ucciso dagli agenti

Prima il Taser, poi l'arresto cardiaco

Anderson è finito in arresto cardiaco dopo essere stato colpito da un Taser della polizia. Gli agenti hanno raccontato di essere intervenuti sulla scena di un incidente d'auto a Venice, Los Angeles, dove hanno trovato Anderson visibilmente agitato. Secondo quanto riportato dalla Nbc, la polizia ha più volte tentato di far calmare l'uomo prima di immobilizzarlo. Durante la colluttazione, un agente ha utilizzato contro di lui una pistola per stordirlo. Infine gli agenti lo hanno ammanettato alle mani e ai piedi e i paramedici hanno portato l'uomo in un ospedale locale, dove è morto per arresto cardiaco.