Usa, crede di aver comprato una casa all'asta: si ritrova una striscia di terra di pochi centimetri

L'asta online - E' stato il quotidiano locale Sun Sentinel a riportare la vicenda, ai limiti dell'assurdo. Holness ha partecipato a un'asta online per la prima, e sicuramentre anche ultima, volta nella sua vita. Non era dunque un esperto, non ha consultato avvocati o persone qualificate del settore e l'errore che ha commesso è assurdo, oltre che parecchio costoso.



La striscia di terra - La striscia di terra in questione era rimasta di proprietà della società costruttrice della villette, la quale però non pagava le tasse ed è fallita. Non è raro, comunque, da quelle parti, che simili porzioni di terreno, che inizialmente non appartengono a nessuno dei proprietari dei terreni adiacenti, vengano successivamente acquistate da uno di essi per ampliare la metratura della proprietà e quindi aumentarne il valore. Si tratta di strisce di terra che spesso servono solamente per coprire delle tubature. Dividono i garage e gli ingressi di due differenti abitazioni e nulla più.



Il danno e la beffa - Ma ciò che non era chiaro a Holness era che il sito online dell'asta giudiziaria a cui ha partecipato metteva in vendita appunto quella poco significante striscia di terra che parte dal marciapiede, passa sotto il muro che separa i garage delle due ville si estende sul retro del lotto. In realtà pare che la spiegazione fosse piuttosto chiara, nonostante l'uomo si sia lamentato del fatto che la foto dell'annuncio fosse ingannevole. Esperti immobiliari e funzionari della contea hanno spiegato che l'errore è stato compiuto da Holness che ora in nessun modo può essere risarcito. E non esiste modo di annullare l'acquisto.



Un'impresa rischiosa - La contea da parte sua si è sentita in dovere di avvisare i cittadini che le aste online possono essere pericolose, incoraggianddo gli investitori a controllare bene e a informarsi prima di procedere con gli acquisti. Holness da parte sua, sicuramente d'ora in poi si affiderà a qualche agenzia e si terrà alla larga da qualunque asta.