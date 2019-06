Volo Manchester-Islamabad, passeggero apre per sbaglio l'uscita di emergenza: sette ore di ritardo

Voleva andare in bagno, invece ha sbagliato porta e ha aperto l'uscita d'emergenza dell'aereo che da Manchester lo doveva portare a Islamabad, capitale del Pakistan. L'errore del passeggero ha causato l'apertura dello scivolo e un ritardo del volo di ben sette ore. Il tempo impiegato per risistemare l'inconveniente è stato dovuto alla mancanza di personale.

La distrazione del passeggero non ha però comportato nessun pericolo per le altre persone a bordo. Un portavoce della Pakistan International Airlines ha infatti dichiarato: "L'aereo era parcheggiato sulla pista quando lo scivolo dell'airbag si è aperto, quindi non c'era nessuna minaccia".