Usa, condannato a 15 anni Jack Teixeira: la "talpa" dei file top secret del Pentagono

L'ex aviere statunitense Jack Teixeira, responsabile della divulgazione di documenti militari riservati sulla piattaforma Discord, è stato condannato a 15 anni di reclusione per avere rubato e distribuito online informazioni classificate del Pentagono. Lo ha annunciato la Procura del Massachusetts, lo Stato in cui Teixeira ha servito come membro della Guardia nazionale aerea prima del suo arresto avvenuto nell'aprile del 2023. La "talpa" dei file top secret del Pentagono si è dichiarata colpevole a marzo di quella che è una delle più gravi violazioni della sicurezza nazionale negli Stati Uniti, dopo avere patteggiato e ammesso l'illecito.