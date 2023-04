Ecco chi è Jack Teixeira, la talpa dei file top secret del Pentagono

L'Fbi ha arrestato la presunta talpa dei file top secret del Pentagono: Jack Teixeira, 21enne membro dell'intelligence dell'Air national guard (la guardia nazionale aerea) del Massachusetts, è stato preso a casa sua, costretto a consegnarsi con le mani sulla nuca e sotto il tiro delle armi degli agenti federali armati.

Quello del giovane, però, non è il classico profilo della "gola profonda", tanto che sembra aver diffuso i documenti (relativi, tra le altre cose, alla guerra in Ucraina) non per interessi economici o per grandi ideali, ma semplicemente per spacconeria. Ecco chi è e come ha agito il gamer che ha messo in crisi il Pentagono e provocato non pochi grattacapi a Washington.