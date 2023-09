Usa citano Amazon in giudizio: monopolio illegale sugli acquisti online

La causa punta a chiedere ad Amazon di rendere conto "di queste pratiche monopolistiche e di ripristinare la promessa perduta di una concorrenza libera ed equa", ha affermato Lina Khan, presidente della Federal Trade Commission.

Di cosa è accusata Amazon

Stando alle accuse anche da parte dei procuratori generali di New York e altri Stati americani, Amazon ha impedito ai commercianti sulla sua piattaforma di offrire prezzi più bassi altrove. Non solo: li ha costretti a spedire i prodotti con il suo servizio logistico se volevano far parte del pacchetto di abbonamento Prime. Tali pratiche, secondo l'accusa, hanno portato a prezzi più alti e a un'esperienza di acquisto peggiore per i consumatori.