Gb verso un giro di vite sul fumo: Sunak pensa di vietare le sigarette a tutti i cittadini nati dopo il 2009

Misure adottate in Nuova Zelanda

Sunak starebbe dunque per proporre in Gran Bretagna le misure adottate a dicembre in Nuova Zelanda, dove sono state introdotte disposizioni che innalzano gradualmente l'età minima per fumare tabacco con l'obiettivo di un divieto totale per gli attuali Under 14 quando questi saranno adulti.