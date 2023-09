TikTok, multato per 345 milioni di euro: "Ha infranto la legge Ue sulla privacy dei minori"

Le violazioni della piattaforma cinese

La Commissione irlandese ha scoperto che TikTok "indirizzava" i minori durante l'iscrizione rendendo i loro account pubblici di default. In questo modo, chiunque poteva interagire con i ragazzi attraverso messaggi e commenti sotto i post, senza nessuna tutela. Non c'era nemmeno alcun controllo sul family pairing, l'opzione che permette a genitori e figli di condividere il loro profilo, poiché non era possibile verificare chi fosse l'adulto in questione. Inoltre, le funzionalità per "duettare" i video di altri utenti Duet e Stich, erano abilitate in modo predefinito anche per gli under 17. Secondo le indagini, TikTok, il cui utilizzo autonomo è consentito dai 16 anni, non ha tenuto conto dei rischi per i minori che scaricano l'applicazione.