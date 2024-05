Usa: Cina e Russia più vicine su temi militari, anche su invasione Taiwan

"La Cina e la Russia stanno lavorando insieme più da vicino su questioni militari, inclusa una possibile invasione di Taiwan".

Lo ha detto la direttrice dell'intelligence Usa, Avril Haines nel corso di un'audizione in Congresso. "Abbiamo visto per la prima volta la Cina e la Russia esercitarsi insieme in relazione a Taiwan. Questa è un'area in cui la Cina vuole lavorare con la Russia, e non vediamo ragioni perché non dovrebbero farlo", ha evidenziato ancora.