Usa avvisano i propri cittadini: "Lasciate l'Iran subito"

Una comunicazione urgente diffusa lunedì a causa dell'intensificarsi delle proteste in tutto il Paese, delle violenze e del blocco di internet

13 Gen 2026 - 07:08

Il Dipartimento di Stato americano e l'Ambasciata virtuale di Teheran hanno emesso un avviso urgente ai cittadini statunitensi in Iran, invitandoli a "partire immediatamente", a causa dell'intensificarsi delle proteste in tutto il Paese, delle violenze e del blocco di internet. L'avviso è stato diffuso lunedì, mentre l'Iran entrava nella terza settimana di manifestazioni antigovernative, con centinaia di morti e migliaia di arresti, secondo quanto riportato da gruppi per i diritti umani e organi di stampa.