"Cloud One", la principale piattaforma di cloud computing dell'US Air Force, è stata violata da un gruppo hacker: lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters citando fonti militari statunitensi. L'intrusione in Cloud One è stata scoperta nell'ultimo mese circa, durante alcuni lavori di aggiornamento del sistema. Al momento non si è in grado di stabilire l'identità degli hacker, l'entità complessiva della violazione o se siano stati sottratti dei dati.
Avviato nel 2017, Cloud One è stato concepito come un polo centralizzato per le esigenze informatiche dell'aeronautica, integrando le risorse di quattro operatori - Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet - per supportare numerose applicazioni, tra cui quelle che gestiscono i dati del personale, le retribuzioni, la logistica e la manutenzione. Tra queste figurano il sistema di comando e controllo basato su cloud (Cloud-Based Command and Control), che raccoglie dati dai radar di difesa aerea e da altre fonti in tutto il Nord America, e il "Theater Integrated Combat Munitions System", che monitora bombe e missili in oltre 200 basi dell'aeronautica statunitense nel mondo.
Paura tra i funzionari
L'aumento del pericolo non si percepisce soltanto in rete - e non soltanto tra i civili -. Circa sei membri dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vivono ora in alloggi militari di Washington, un numero storicamente elevato. Lo riferisce l'emittente Cnn, secondo cui le residenze, nate per ospitare generali e alti ufficiali, sono racchiuse in aree recintate e con accesso controllato. Gli interessati affermano di sentirsi più al sicuro lì che in qualsiasi altro punto della città, in un contesto di crescente violenza politica interna e di nuove minacce da parte di avversari stranieri. La stessa Cnn ha riferito nelle scorse settimane che l'Iran starebbe elaborando piani per colpire alti funzionari dell'amministrazione con una cosiddetta bomba sporca o con un'arma chimica a Washington.
Il caso più recente è quello del segretario al Tesoro, Scott Bessent, che ha lasciato la sua residenza a Georgetown per trasferirsi in una base militare. Intervenuto alla Cnbc, Bessent ha spiegato di essere stato costretto al trasloco dalle minacce di morte iraniane, legate alla campagna di pressione economica e alle sanzioni che guida contro Teheran. Anche il procuratore generale, Todd Blanche, è stato trasferito di recente in una base militare per timori legati alla sua sicurezza, secondo persone a conoscenza della vicenda. La precedente responsabile del dipartimento di Giustizia, Pam Bondi, aveva vissuto in una base l'anno scorso.
Non solo per via dell'Iran
Altri funzionari, ha precisato la Cnn, temono invece la violenza politica interna, dopo l'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk e l'aumento delle minacce credibili. Il nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller, si è trasferito l'anno scorso con la moglie Katie e i quattro figli in un alloggio militare, lasciando la casa in Virginia dopo che una donna aveva protestato davanti all'abitazione distribuendo volantini con l'indirizzo. Un funzionario della Casa Bianca ha spiegato che la famiglia si è trasferita a causa di una "elaborata e documentata campagna di stalking, diffusione di dati personali e minacce".
Miller vive a Fort McNair, la stessa base in cui abitano il segretario di Stato, Marco Rubio, e il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, in case note come "Generals' Row". Lo stesso funzionario, rivendicando il calo della criminalità a Washington, ha aggiunto che molti ministri non possono vivere in città a causa di minacce mirate, ma hanno contribuito agli sforzi dell'amministrazione per rendere la capitale "sicura e bella".