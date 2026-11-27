Altri funzionari, ha precisato la Cnn, temono invece la violenza politica interna, dopo l'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk e l'aumento delle minacce credibili. Il nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller, si è trasferito l'anno scorso con la moglie Katie e i quattro figli in un alloggio militare, lasciando la casa in Virginia dopo che una donna aveva protestato davanti all'abitazione distribuendo volantini con l'indirizzo. Un funzionario della Casa Bianca ha spiegato che la famiglia si è trasferita a causa di una "elaborata e documentata campagna di stalking, diffusione di dati personali e minacce".