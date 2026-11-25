Il presidente della Repubblica ha parlato a lungo del tema sicurezza. "Sicurezza è certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà, è accessibilità ai servizi, è esercizio dei diritti e della cittadinanza, è contrasto all'esclusione e al degrado. Ancor più di ieri, a fronte dell'inverno demografico, sicurezza è costruire il futuro favorendo l'inserimento e la partecipazione dei giovani".