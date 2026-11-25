"Viviamo giorni inquieti, in cui l'incertezza e il conflitto nel contesto internazionale si riflettono in modo pesante sulla vita quotidiana dei cittadini europei, con spinte che cercano di insinuare e alimentare paure nella vita di tutti i giorni, come avvenuto con le minacce condotte con attacchi informatici alle scuole nel nostro Paese". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura della 43esima assemblea Anci a Verona.
"I sindaci, espressione delle loro comunità, possono aiutare a rispondere con la compostezza e la coesione già dimostrate in altre difficili circostanze. Sconfiggeremo queste forme di aggressione restando noi stessi, con i nostri valori, con la nostra civiltà", ha aggiunto il Capo dello Stato.
Il presidente della Repubblica ha parlato a lungo del tema sicurezza. "Sicurezza è certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà, è accessibilità ai servizi, è esercizio dei diritti e della cittadinanza, è contrasto all'esclusione e al degrado. Ancor più di ieri, a fronte dell'inverno demografico, sicurezza è costruire il futuro favorendo l'inserimento e la partecipazione dei giovani".
E ancora: "La sicurezza delle nostre comunità è condizione primaria della coesione sociale e del benessere collettivo, garanzia di legalità e di libertà. Questo - ha aggiunto il capo dello Stato - richiama il compito svolto dalle forze dell'ordine e delle polizie municipali e vorrei esprimere ringraziamento per quanto svolgono".