Usa, assalto a Capitol Hill: Steve Bannon rischia l'incriminazione per oltraggio al Congresso

"Trump coinvolto nella pianificazione dell'assalto" - Il fatto che Bannon e Trump rivendichino il privilegio esecutivo "sembra rivelare un'unica cosa", ovvero che l'ex presidente "era personalmente coinvolto nella pianificazione e nell'esecuzione del 6 gennaio", afferma Liz Cheney, la repubblicana vicepresidente della commissione sul 6 gennaio.

Cheney quindi si rivolge ai suoi colleghi repubblicani in Congresso: "Sapete che non ci sono prove di frodi elettorali in grado di capovolgere l'esito del voto. Sapete che questa accusa è falsa", ha detto riferendosi alle parole che Trump va ripetendo da mesi, ovvero che è stato sconfitto alle elezioni a causa di brogli.

Trump e Bannon - L'ex presidente degli Stati Uniti aveva chiesto al suo ex stratega di non rispondere alle domande della commissione e di non collaborare con gli inquirenti. "Non ci faremo scoraggiare da queste forme di ostruzionismo, il comportamento di Bannon è vergognoso", ha commentato Bennie Thompson, deputato del Mississippi e presidente della commissione.



La commissione d'inchiesta - Secondo la commissione, Bannon avrebbe avuto un ruolo nelle attività che avrebbero in qualche maniera incoraggiato i sostenitori di Trump ad attaccare la sede del Congresso. Le indagini della commissione, che è composta da sei esponenti democratici e due repubblicani, intendono verificare qualche sia stato il ruolo in tutta questa vicenda dell'ex presidente, che ha già annunciato un'azione legale contro la commissione stessa.