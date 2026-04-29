James Comey è nato nel 1960 e ha ricoperto la carica di direttore del Federal Bureau of Investigation dal 2013 al 2017. A nominarlo fu l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Nel 2017 era stato licenziato dal tycoon. Dal suo allontanamento dall'Fbi, Comey ha pubblicato libri su tematiche riguardanti la legalità e la situazione delle istituzioni democratiche negli Stati Uniti.