Arrestato l'ex direttore Fbi Comey: si è costituito in Virginia
Dopo il mandato di cattura in seguito all'indagine federale su una foto pubblicata un anno fa. Al centro il significato della scritta "86 47"
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L'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituito presso il tribunale federale del Distretto Orientale della Virginia. Lo riporta la Cnn citando una fonte a conoscenza dei fatti. Comey è stato posto in stato di arresto. L'accusa mossa dal Dipartimento di Giustizia riguarda presunte minacce di morte nei confronti del presidente americano Donald Trump. Al centro della vicenda c'è una foto pubblicata sui social circa un anno fa. L'immagine, postata durante una vacanza sulla costa della Carolina del Nord, mostrava alcune conchiglie disposte sulla spiaggia a formare la scritta "86 47".
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Il post incriminato
Significato contestato
Secondo gli investigatori, il numero "86" sarebbe un'espressione gergale che indica l'eliminazione o l'allontanamento di qualcuno. Il "47", invece, farebbe riferimento a Trump, diventato il 47esimo presidente degli Stati Uniti durante il suo secondo mandato. Il post era stato poi cancellato da Comey con la giustificazione di "non essersi reso conto che alcune persone associano quei numeri alla violenza" e di essere "contrario alla violenza di qualsiasi tipo".
Replica Comey
"Sono ancora innocente. Non ho paura, credo nell'indipendenza della magistratura federale". Lo ha affermato lo stesso Comey in un video pubblicato sul suo account Substack (piattaforma per pubblicare newsletter e blog) dopo l'incriminazione. L'inchiesta dovrà chiarire se il contenuto del post possa essere interpretato come una reale minaccia o come un messaggio ambiguo privo di intenti violenti.
L'ex direttore
James Comey è nato nel 1960 e ha ricoperto la carica di direttore del Federal Bureau of Investigation dal 2013 al 2017. A nominarlo fu l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Nel 2017 era stato licenziato dal tycoon. Dal suo allontanamento dall'Fbi, Comey ha pubblicato libri su tematiche riguardanti la legalità e la situazione delle istituzioni democratiche negli Stati Uniti.