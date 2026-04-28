Usa, l'ex capo dell'Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

L'ex direttore dell'Fbi James Comey è stato formalmente accusato per "minaccia alla vita" del presidente Donald Trump. Lo ha ufficializzato il ministro della Giustizia americano ad interim Todd Blanch, in una conferenza stampa. Su Comey penderebbero due capi d'accusa, di cui uno per "minaccia alla vita e all'integrità fisica del presidente degli Stati Uniti", formulati da una giuria della Carolina del Nord, ha precisato Blanche.